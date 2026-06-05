DİSK’e bağlı Sosyal- İş ve Eğitim Sen çalışanları arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı.

DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) arasında yürütülen, genel merkez ve şube çalışanlarını kapsayan 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, çalışanların iradesi doğrultusunda anlaşmayla sonuçlandı.

Sosyal-İş Çorum Temsilcisi Ergül Öztürk, toplu iş sözleşmesi hakkında yaptığı açıklamada, “01.01.2026 – 31.12.2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların ücretlerinde, sosyal haklarında ve çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler sağlanmıştır. Elde edilen bu kazanımlar, örgütlü mücadelenin ve sendikal dayanışmanın emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarını geliştirmedeki belirleyici gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Toplu iş sözleşmeleri, çalışanların yalnızca ekonomik haklarını geliştiren bir araç değil; aynı zamanda çalışma yaşamında adaletin, eşitliğin, güvencenin ve demokratik katılımın güçlenmesini sağlayan önemli bir kazanımdır. Sendikal örgütlülük ise emekçilerin haklarını korumasının ve geliştirmesinin en etkili yoludur. Eğitim Sen çalışanlarının toplu iş sözleşmesi sürecinde elde edilen bu sonuç, dayanışmanın, ortak mücadelenin ve örgütlü emeğin ürünüdür. Başta üyelerimiz olmak üzere sürece katkı sunan, destek veren tüm dostlarımıza ve demokratik kitle örgütlerine DİSK Sosyal-İş Sendikası adına teşekkür ediyor, dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz. DİSK/Sosyal-İş Sendikası olarak yeni dönem toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlarımıza ve örgütümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Emeğin, dayanışmanın ve örgütlü mücadelenin gücüne olan inancımızla; çalışanların haklarını geliştirmek, insanca çalışma ve yaşam koşullarını büyütmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” dedi. (Haber Merkezi)