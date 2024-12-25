"Yakışıklı Güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli'nin üniversitede söyleşi gerçekleştirdiği görüntüler infial yaratmış ve Üniversiteler perişan vaziyette" yorumları yapılmıştı. Olayın yankıları sürerken Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın Sürmeli'yi makamında ağırladığı görüntüler ortaya çıktı.

"EĞİTİMDE GELİNEN SON NOKTA"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Bilim adına büyük bir adım olmuş", "Sosyal medyada çok fazla takipçiye sahip olmak, okumaktan/bilimden daha öncelikli olmuş", "Lütfen kötü bir şaka olduğunu söyleyin", "Rezalet olduğunun farkında bile değiller", "Eğitimde gelinen son nokta" şeklinde yorumlar yapıldı.