Vali Ali Çalgan, 2025 LGS ve YKS’de büyük başarı gösteren öğrencileri misafir etti.

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Çorum’dan Türkiye birincisi olan öğrenciler ile 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Çorum’da ilk bine girme başarısı gösteren öğrenciler, Vali Ali Çalgan tarafından makamında kabul edildi.

Ziyarette, öğrencilerin elde ettiği başarıların sadece bireysel değil, aynı zamanda il adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Ali Çalgan, gençlerin azim ve kararlılıkla yürüttükleri çalışmalar neticesinde elde edilen başarıların takdire şayan olduğunu ifade etti.

Öğrencilerle tek tek sohbet eden ve başarı hikâyelerini dinleyen Vali Ali Çalgan, “Bugün burada ülkemizin ve ilimizin geleceğine yön verecek gençlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. LGS’de Türkiye birinciliği ve YKS’de ilk bine girme başarısı, disiplinli çalışmanın ve hedefe odaklanmanın en güzel örnekleridir. Sizlerle gurur duyuyoruz. Eğitim hayatınızın bundan sonraki aşamalarında da aynı azimle ilerlemenizi temenni ediyorum” dedi.

Eğitime dair mesajlar da veren Vali Çalgan, “Çorum nasıl ki bir turizm kenti, bir tarım kenti, bir sanayi kenti ise; aynı zamanda eğitimiyle de ön planda olan bir kenttir. Eğitimde iyi bir noktadayız, ancak bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sahip oldukları imkânlara da dikkat çeken Vali Çalgan, “Güzel bir şehirde yaşıyorsunuz, size destek olan aileleriniz ve inanan öğretmenleriniz var. Bu büyük bir şans. Bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürümüzü, okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyorum. Her geçen yıl şampiyonlarımızın sayısını artıracağız” şeklinde konuştu.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okul müdürleri ve öğrenci velileri de hazır bulundu. Program, Vali Çalgan’ın öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etmesi, öğrenciler ile aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.