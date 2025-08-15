Sungurlu Küçük Sanayi Sitesi’ne (KSS) doğalgaz verilmesi için gerekli izin ve onayların tamamlanmasının ardından, Çorumgaz ekipleri bölgede hat döşeme çalışmalarına başladı.

Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, sürecin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “An itibariyle sanayimizdeki doğalgaz çalışmalarımız başlamıştır. Emeği geçen Belediye Başkanımız Sayın Muhsin Dere ve Çorumgaz yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla, sanayi esnafının modern ve çevreci enerjiye kavuşması planlanıyor. Böylece, işyerlerinin enerji maliyetlerinin düşmesi ve çalışma koşullarının iyileşmesi hedefleniyor.

(Haber Merkezi)