Uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı, şehirde sevinçle karşılanırken Çorum Belediyesi ekipleri gece saatlerinden itibaren teyakkuza geçti.

Vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için harekete geçen belediye ekipleri, tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sabaha kadar aralıksız sürdürdü.

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışına karşı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Çorum Belediyesi’nin ilgili tüm birimleri sahaya indi.

Ana arterler öncelikli olmak üzere şehir genelinde kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla kaldırımlar ve yoğun kullanılan alanlarda kar temizliği titizlikle yapıldı.

Belediye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde şehir genelinde trafik akışı sorunsuz bir şekilde sağlandı.

Her türlü hava koşuluna karşı hazırlıklı olan Çorum Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve konforu için çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı gibi olumsuz hava şartlarında da ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu vurguladı.