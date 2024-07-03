Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, iktidarın ekonomi politikasını eleştirerek, bedelin vatandaşa ödetildiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Mehmet Tunç, iktidarın yıllardır “enflasyon düşecek” vaadinde bulunduğunu fakat aksine yükseldiğini ifade ederek, açıklamasında şunları söyledi:

“Yıllardır tekrarlanan "enflasyonun düşeceği" vaatlerinin aksine gittikçe azan, "tepeden tâlimat" rakamlarla dahi yüzde 75'i aşan, gerçekte en az iki kat olan enflasyonlu ekonomi politikasına karşılık, iktidar partisi sözcüsünün "ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor, öngördükleri takvim kusursuz işliyor" propagandası her haliyle sırıtıyor.

Hatırlanacağı üzere AKP'li bakanlar dolar tek haneli rakamlarda iken "doların "20-25 lira olacağını yayıyorlar, TL zaten dibe vurmuş, daha gideceği yer yok, herkes rahat olsun" diye söz verdiler. "Doların 10 lira olacağını" öngören akademisyenlere ve gazetecilere soruşturma açılıp cezalar kesilirken, "asla olmaz" dedikleri doların 30 lirayı aşmasına seyirci kaldılar.

Cumhurbaşkanı ile atadığı bakanların her defasında "bu bahar', 'bu yaz', 'bu sonbahar düşecek!" diye söz verdikleri enflasyon kat kat katlandı. Böylece Cumhurbaşkanı ile bakanlarının kendilerinden menkul "enflasyonu hızla düşürme kabiliyetine sahibiz. Övgüleri "o halde neden hızla düşürmüyorsunuz?" sorularıyla her defasında boşa çıktı.

Ne var ki "Ben ekonomistim, ekonominin sorumlusu benim ben" diyen Cumhurbaşkanı ile "Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşımdan, "davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiden dem vuran Hazine ve Maliye eski Bakanının "icat" mâlum Kur Korumalı Mevduat faizine 800 milyar heba edilmesi garabetlerine yenileri ekleniyor.

Görünen o ki alây-1 vâlâ ile açıklanan tasarruf paketinde 100 milyarlık tasarrufa karşılık bir kalemde yandaş şirketlerin 300 milyar borcunun silinmesi çarpıklığı yine tekrarlanıyor. Krizin yükünün halka yüklenmesine, yüzde 68'i dar ve sabit gelirlilerden toplam 206 milyar toplanmasına mukabil, iktidara iliştirilmiş dolar garantili şirketler" in vergilendirilmemesi, servet vergisinin geri çekilmesi ve sermayeden 2.5 trilyon vergi tahsilinden vazgeçilmesiyle ekonomik iflasın bedeli bütünüyle halka ödetiliyor.” (Haber Merkezi)