İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik olarak başlatılan "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler gözaltına alınıyor.

EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Yüzlerce polis tarafından İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde arama yapıldı ve ardından polis eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldü.

İKİ AYRI SORUŞTURMA

100'den fazla kişiyle ilgili yürütülen operasyonun Medya A.Ş. ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturması olduğu belirtildi. Açıklamalar, İmamoğlu ve sanıklar hakkında iki ayrı soruşturmanın başlatıldığını gösteriyor.İlk soruşturma "Kent uzlaşısı" adı verilen yapılanma ile ilgili. Bu soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan gözaltı karar verildi.İkinci soruşturma, "yolsuzluk" suçlamasıyla ilgili. Bu soruşturmada, İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraber çalıştığı kişileri, İBB'ye yerleştirdiği ve "Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.Ş. Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları", "Hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı" iddialarına yer verildi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu, evinden paylaştığı videosunda, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim" dedi.