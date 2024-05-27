Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin Türk demokrasisini önemli ölçüde sekteye uğrattığını belirterek, "Darbeler silsilesini başlatan 27 Mayıs, kara bir leke olarak tarihteki yerini almıştır. Eğer bugün hâlâ demokrasimizdeki eksikliklerin yol açtığı sorunlarla baş etmeye çalışıyorsak, bunda en büyük pay hiç şüphesiz 27 Mayıs Darbesi'nindir." dedi.

Saadet İl Başkanı Cıdık, 27 Mayıs Askerî Darbesi'nin 64. yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

27 Mayıs’ın büyük travmalara yol açtığını vurgulayan Faruk Cıdık, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

"27 Mayıs ve ardından yaşanan sürecin yol açtığı travmalar, milletimizin hafızasında onlarca yıldır tazeliğini korumaktadır. Millet iradesinin güvence altına alındığı ve demokrasinin en olgun şekilde tesis edildiği bir Türkiye, inanıyoruz ki bu travmaları atlatacaktır. Bu acı hadiselerden dersler çıkarılması ve her daim bu topraklar üzerinde hukukun ve millet egemenliğinin üstün olması temennisiyle, cuntacılar tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan’ı saygı ve rahmetle yâd ediyorum."