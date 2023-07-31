Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bandırmaspor maçını değerlendiren Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, “Eksiklerimize dönük gözlemlerimiz net bir şekilde oluştu. Buna dönük çalışmalarımızı yapacağız” dedi

‘LİGE ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE HAZIR OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM’

‘Kendimizi test edip, takımımızı daha iyi görmek, eksiklerimizi gözlemlemek için gayet verimli bir maç olduğunu düşünüyorum.’ diyen Tam; “Birçok oyuncumuzu görmek istediğimiz bir maç oldu. Bundan sonra artık Çorum’da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Lige çok iyi bir şekilde hazır olacağımızı düşünüyorum. Eksiklerimize dönük gözlemlerimiz net bir şekilde oluştu, buna dönük çalışmalarımızı da yapacağız. En iyi şekilde hazırlanıp, yine geçen sezon da olduğu gibi Çorum’daki taraftarlarımızı, halkımızı mutlu edecek performansı ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bizim en büyük silahımız, birlikteliğimiz ve bütünlüğümüzdür. Yine onu aynı şekilde sağlamlaştırarak, daha da sıkılaştırarak o mücadeleyi ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı

‘MEVCUT KADROYU VERİMLİ KULLANMAK İSTİYORUZ’

Eldeki mevcut kadroyu verimli şekilde kullanmak istediklerini aktaran Tam, transfer döneminin sona ermesine çok uzun bir süre olduğunu ama transfer yapılamazsa da eldeki mevcut kadroyu en şekilde lige hazırlamak istediklerini ifade ederek;

“3 tane yabancı oyuncu aldık. Yerli arkadaşlarımız da aramıza katıldı. Başkanımız bir eksiklik gözlemlersek mutlaka ona dönük bir hamle yapacaktır. Daha transferin bitmesine uzun bir süre var. Biz, elimizdekileri transfer yapmayacakmış gibi en iyi şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz. Ama tabii ki transfer gelirse de onu takımımıza bir an önce adapte edip verim almaya çalışacağız. Sayısal bir yoğunluğumuz var. Verimli şekilde kullanabileceğimiz bir kadro ile devam etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu