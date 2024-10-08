Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu.

Bakan Bayraktar elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, İran'daki enerji tesislerinin vurulması durumunda Türkiye'ye doğalgaz arzı etkilenir mi sorusuna da yanıt verdi.

"Elektrik ve doğalgaza bu yıl zam yok"

Bakan Bayraktar konuya ilişkin "Petrol tarafında arz noktasında bize etkisi olmaz. Ama doğalgaz tarafında İran ile uzun dönemli bir anlaşmamız var. Doğalgaz altyapısına sıkıntı gelirse arz ile alakalı bizi etkileyecek bir durum olabilir. Ama temel stratejimiz arz çeşitliliği. Uzun dönem LNG anlaşmaları da bunun bir parçası" ifadelerini kullandı

Bölgedeki gerilimin Türkiye'deki doğalgaz fiyatlarında artışa yol açıp açmayacağı sorusuna yönelik ise Bayraktar "Biz arz güvenliği için tedbir alıyoruz. Fiyatlarla ilgili ciddi bir desteğimiz var. Kış için artış öngörmüyoruz. Özellikle 2025 ile alakalı olarak enflasyonu da dikkate alarak hareket ediyoruz" dedi.

"Bu yıl sonuna kadar herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz özellikle bu süreçte" diyen Bakan Bayraktar "Ama yani bu vesileyle de bir kez daha kısaca bahsedelim, destek gruplarını belirlemeyle alakalı ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olacak grupların desteklenmesi, bu anlamda yüksek tüketimi olan grupların bu destek mekanizmalarından daha az istifade etmesi ya da istifade ettirilmemesi gibi bir stratejinin içerisindeyiz. Yani yıl sonuna kadar fiyat artışı öngörmüyoruz. Tabii bunları yaparken enflasyonu dikkate alarak hareket ediyoruz. Ama 2025 yılı için özellikle yani evinde 400-500 kilovatsaat aylık tüketimi olan birisinin tüketiminin sebebi büyük oranda ya daha büyük evi olduğu için, ya belki elektrikli araç kullandığı için vs. gibi şeylerle bu tüketim gruplarının yüksek gelir grubunda olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kim ne kadar para kazanıyor ona bakmıyoruz ama tüketimine bakacağız. Ve o tüketim grubunda da Türkiye ortalamasının iki katı üzerinde tüketimi olan tüketicilere diyeceğiz ki 'Siz bu işin bedelini ödeyin ki biz doğru kesimleri destekleyelim ve onlara yeterince bütçe ayıralım.' Böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Bunu kamuoyumuzla kısmen paylaştık ama önümüzdeki günlerde de daha detaylı inşallah paylaşırız" diye ekledi.

Türkiye ortalamasının yaklaşık 200 kilovatsaat civarında olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar "Doğalgazda da biraz daha hassas bir çalışmaya ihtiyaç var. Çünkü doğal gazda Erzurum'daki bin metreküple, Antalya'daki bin metre küp aynı değil. İl bazlı ve iklim bazlı orada özel bir değerlendirmeye ihtiyaç var diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Enerji Bakanı Bayraktar, enerji fiyatlarının bölgedeki gerilimden etkilenmesini önlemek için alternatif enerji güzergahına, Kalkınma Yolu’na işaret etti. "Kalkınma Yolu mutlaka enerji yoluna dönüşmeli. Bunu Iraklı muhataplarımıza da söyledik" dedi.