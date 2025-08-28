Çorum Merkez Mustafa Çelebi Köyü'nden gelme Metin Aydoğdu'nun eşi, merhum Alper, Alpay ve Selda Aydoğdu'nun annesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum teşkilatının önemli isimlerinden Duran Aslan'ın ablası, Muharrem Bozdoğan'ın teyzesi olan Elif Aydoğdu yaşamını yitirdi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören merhume Elif Aydoğdu (74) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin naaşı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda morguna kondu.

Cenazesi yarın (29 Ağustos Cuma günü) Vakıfta düzenlenecek helallik töreni sonrasında merkeze bağlı Mustafa Çelebi Köyü'nde sonsuzluğa uğurlanacak. Defin saati ise ilerleyen saatlerde belli olacak.