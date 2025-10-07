Çorum'da bir şahıs, elindeki bıçakla park halindeki araçların lastiklerini tek tek patlattı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Kapaklı 3. Cadde'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki bıçakla caddede park halinde bulunan yaklaşık 15 aracın lastiklerini tek tek patlattı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlar ise karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince gerçeği öğrenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak suç duyurusunda bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın ardından bazı vatandaşlar araçlarının lastiklerini kendisi tamir etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise tamirci çağırarak lastiklerini tamir ettirdi.