Çorum Özel Elitpark Hastanesinde ilk defa kapalı yöntemle rahim duvarı endometrium kanseri ameliyatı yapıldı.

Ameliyatı Çorum Özel Elitpark Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Opr. Dr. Dilek Kalkan Yalçın ile Doç. Dr. Özgür Koçak gerçekleştirdi.

64 yaşındaki hasta menopoz sonrası kanama şikayeti ile başvurduğunda hastadan alınan biyopsi sonucunda rahim duvarı yani endometrium kanseri olduğu tespit edildi.

Kanser ameliyatlarının kapalı olarak ilk kez uygulandığı hastanede hasta ameliyat sonrası kanserli dokulardan maksimum şekilde arındırıldı.

Ameliyatı yapan Opr. Dr. Dilek Kalkan Yalçın ile Doç. Dr. Özgür Koçak mevcut imkanlarla Özel Elitpark Hastanesinde kadın doğum ameliyatlarının tamamının kapalı yöntemle yapıldığını belirttiler.

Kapalı yöntemle yapılan ameliyatla hastanın iyileşme hızının daha fazla olduğunu kaydeden Opr. Dr. Dilek Kalkan Yalçın ve Doç. Dr. Özgür Koçak, “Bu yöntemde hastada ameliyatla ilgili görülen komplikasyonlar ile yan etkiler daha az ve hastanın hastane de kalış süresi daha kısadır. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatların açık yöntemle yapılan ameliyatlara kıyasla hastalarda daha az fiziksel yakınmaya sebep oluyor ve iyileşme süreside daha kısadır” dediler.