Çorum'un İskilip İlçe Özel İdare Müdürü olarak uzun yıllar görev yapan Erdoğan Elmas, 1 Ekim 2025 tarihi itibariyle yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Elmas için mesai arkadaşlarının katılımıyla İskilip Öğretmenevi’nde veda yemeği düzenlendi.

İlçede görev yaptığı süre boyunca birçok altyapı, yol ve kırsal kalkınma projesinde aktif rol alan Elmas’a, düzenlenen yemekte İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve daire amirleri eşlik etti. Samimi bir atmosferde geçen programda, Müdür Elmas’a mesai arkadaşları tarafından teşekkür ve iyi dilekler iletildi.

Veda yemeğinde kısa bir konuşma yapan Erdoğan Elmas, görev süresi boyunca destek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek duygularını şu sözlerle ifade etti:

“İskilip’te görev yaptığım süre içinde elimden geldiğince ilçemize hizmet etmeye gayret ettim. Şayet bilmeden bir hatamız veya kusurumuz olduysa affınıza sığınıyorum. Hepinizin hakkını helal etmesini diliyor, bu güzel birliktelik ve veda için teşekkür ediyorum.”

Program sonunda, Kaymakam Ramazan Polat ve daire amirleri tarafından Erdoğan Elmas’a teşekkür plaketi takdim edildi. Ardından, hatıra fotoğrafı çekimiyle veda programı sona erdi.