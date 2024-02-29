Sungurlu Belediye, Akçay Mahallesi Emek Caddesi’nde yıllardır çözülmeyen altyapı sorununu tamamlayıp, bugün itibariyle kilit parke ve bordür çalışmalarına başladı.

Sungurlu Belediye Başkan vekili Bahri Sezen, Belediye Meclis Üyeleri Mesut Özsaray, Ali Rıza Keçelioğlu, İsmet Gülünay, Tevfik Akyüz, Akçay Mahallesi’ne giderek çalışmaları inceledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Akçay Mahallemizin en işlek ve büyük caddesinin yıllardır çözülmeyen altyapı sorununu tamamlayıp, bugün itibariyle kilit parke ve bordür çalışmalarına başladık. Akçay Mahallemizin kıymetli sakinleri; 10 senelik belediye başkanlığımız döneminde mahallemizin bütün caddelerinde çalışma yapmıştık sadece Emek Caddemiz kalmıştı. Sebebi ise alt yapı çalışmalarıydı. Çok şükür tamamladık ve şimdi üst yapı çalışmalarına başlıyoruz. Sabrınız için teşekkür ediyor, çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.