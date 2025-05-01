Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Emek, insanlık tarihinin en onurlu değerlerinden biridir” dedi.

İnsanın alın teriyle, emeğiyle dünyayı şekillendirdiği gerçeğinin, her çağda büyük bir saygı ve vefa ile anıldığını kaydeden Erol Afacan, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu kutsal değerin ve emeğin karşılıksız mücadelesinin sembolüdür” şeklinde belirtti.

Uzun yıllar çeşitli dönemlerde kısıtlamalara uğramasına rağmen, emekçilerin mücadelesiyle Türkiye’de 2009 yılında resmî olarak “Emek ve Dayanışma Günü” ilan edildiğini dile getiren Erol Afacan, “Bugün, ülkemizde ve dünyada her 1 Mayıs’ta emeğin kutsallığına, dayanışmanın gücüne ve insan onuruna olan inancımız bir kez daha vurgulanmaktadır. Emek olmadan hayatın hiçbir alanında üretim, ilerleme ve kalkınma mümkün değildir. Emeğe değer veren toplumlar, sadece bugünü değil, geleceği de inşa ederler. Bu anlamlı günde, alın teriyle, emeğiyle ülkemize ve dünyaya değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının tüm dünyada kalıcı hale gelmesini diliyoruz. Emek olmadan hiçbir şey büyümez. Emeğin değdiği yerde umut yeşerir. Alın teriyle yoğrulmuş her başarı, insanlık tarihine yazılmış bir onur madalyasıdır” ifadelerini kullandı.