Antalya’da School Art Competition tarafından düzenlenen “Uluslararası Sanat Festivali Resim Yarışması”nda TED Çorum Koleji öğrencileri çok sayıda derece elde ettiler.
Aylardır yarışmanın farklı kategorilerine Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Erdugan Eftekin’in danışmanlığında hazırlanan öğrenciler emeklerinin karşılığını aldılar.
TED Çorum Koleji öğrencilerinin yarışmada aldıkları dereceler şöyle:
“B Kategori Kolaj – Türkiye 1.si: Defne Saran, Can Çağan Kısa, Lara Demir, Beril Özsaraç, Mahidevran Doğan.
C Kategori Karikatür – Türkiye 1.si: Duru Tosun, Onur Yıldırım, Doğa Kalender.
D Kategori Kolaj – Türkiye 2.si: Meryem Ceren Türkmen, Işık Aras Şimşek, Belinay Kutlu, Yağmur Zeynep Söylemez.
Yıldızlar Kolaj – Türkiye 1.si: Egemen Deniz Şimşek, Defne Şamlı, Defne Cengiz, Yağmur Süzer.
Yıldızlar Resim – Jüri Özel Ödülü: Ada Çağde Yılmaz, Eren Oğuz Yeşil, Umut Ali Yılmaz, Lena Uzunkaya, Hasan Poyraz Aksoy ve Öykü Moray.
Mega Kolaj – Türkiye 1.si: Ceylin Duran, Ata Deniz Comba, Elif Özkader, Kaan Ali Ayar.” (Haber Merkezi)