Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada emekli maaşlarının azlığından yakındı.

Emekli farklarının hesaplara yattığını ancak emeklinin eline bir şey geçmediğini belirten DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Ekmek 10TL oldu. Doğalgaza %38 zam geldi. Elektriğe de bir o kadar, zaten sokak markette daima bir aldığın ürünün fiyatı ikinci sefer aldığında aynı olmuyor. Daha okul masrafları başlamadı. Doğalgaz kullanımı başlamadı birde bu işin kışı var hadi buyurun emekliler yılına” dedi.

2002 yılında iktidara gelen AK Parti’nin, ana ve babanın bıraktığı mirası bol bol yiyerek özelleştirme sevdasıyla da Cumhuriyetin kurulduğu dönemden ve 2002’ye kadar yapılmış fabrikaları elinden sattığını ve yerine yenisini yapmadığını kaydeden Damar, “Halkı birkaç yıl bolluk içinde yaşattıktan sonra kendilerini ve yandaşlarını rahat ettirmek için çalışmış yandaşlar zengin olmuş halk yoksullaşmıştır. Birde bunun üzerine garantili hasta, garantili köprüler yapılmış halkın vergisi, ana ve babanın mirasını yemişler ve bitirmişlerdir. Mirası yerken yerine üretimle ilgili hiç bir şey yapılmamış ye kürküm ye demişler. ‘Beka’ diye diye ülkeyi yolgeçen hanına çevirmişler. İslam kardeşliği adı altında ülkeye terörist ithal ederek Türk ırkını Türkiye’den silmeye çalışmışlar ve başarmışlardır. Ülke yokluk içinde kıvranırken birde Vergi reformu yapmaya çalışıyorlar. Bu ülke bu hale gelirken hiç iktidarın 22 yıldır suçu yokmuş da halkın sucu varmış gibi yokluk içinde kıvranan halka bir yandan vergi bindirmektedirler. Hep halk suçlu da sizde hiç mi suç yok. Gerçi sizi halk affeder, Allah affeder siz kimseyi affetmezsiniz. Siz emir aldıklarınızın talimatlarını yerine getirirsiniz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, siz eğer bu ülkeyi düzlüğe çıkarmak istiyorsanız önce yandaşlardan, vergi almadığınız şirketlerden, kurumlardaki müsriflikleri temizleyin ülkeye adalet gelsin, üretime yönelik fabrikalara bakın hazır yiyiciliğe değil. Oy alırken yapmayacaklarınız üzerinden sözler verdiniz ve halkı kandırdınız şimdide siz bize iktidarı verdiniz hiçbirşeye itiraz etmeyeceksiniz diyorsunuz. Kim suçlu burada biliyor musunuz.? ‘Halk’ Niye; size oy verdiği için. Halka ne olduysa yene halktan oldu neden mi bir misal vereyim; su kaynarken ne diye ses çıkarır, kimi demiş lıkır lıkır kimi demiş tıkır tıkır, kimi demiş fokur fokur.. su kaynarken benden bana benden bana der. Su dermişki; eğer yağmur olmasaydım toprağa düşmezdim toprağa düşmeseydim ağaçlar olmazdı ağaçlar olmasaydı odun olmazdı, odun olmasa beni böyle yakan olmazdı. İşte suya ne olduysa sudan suya oldu. Halkada ne olduysa sizin Allah Kur’an ve İslam demenizden ve halkın kutsallarıyla oynayarak halktan aldığınız oyla halktan halka oldu” dedi. (Haber Merkezi)