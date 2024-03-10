Çorum Sivil İnsiyatif Emekliler Platformu, emeklilerin taleplerini dile getirmek için eylem düzenledi.

PTT önünde gerçekleştirilen eyleme katılım yüksek oldu. Çorum Sivil İnsiyatif Emekliler Platformu Başkanı Murat Kırçı, eylemde yaptığı konuşmada emeklinin çay ocağına oturup çay içemeyecek ve simit yiyemeyecek duruma getirildiğini belirtti.

Türkiye’de bundan öncede krizler olduğunu ve ama hiçbir zaman emeklinin ekmeğe muhtaç edilmediğini kaydeden Kırçı, “Çarşı-pazar ateş yerine dönmüş durumda. Marketlerde sepetlerimizi, pazarlarda filelerimizi dolduramaz, torunlarımıza bir çikolata alamaz hale geldik. Emeklilerin bu hale gelmesinin başlangıcı 2008 yılında çıkartılan yasadır. Bunun acısını yıllar sonra çekmeye başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını ‘Emekli Yılı’ ilan etti. Bende diyorum ki emeklinin günü ‘31 Mart’tır. 22 yıldır iktidar olan bir hükümet maalesef emeklisi için muktedir olamamıştır. Ekonomik özgürlüklerimizi elde edebilmemiz için birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Biz dilenci değiliz. Artık kandırılmak aldatılmak istemiyoruz. Biz bu ülkenin emekçisiyiz. Bundan sonrada mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Murat Kırçı, emeklilerin taleplerini ise şöyle sıraladı:

“Biz insanca yaşamayı hakkediyoruz. Kök maaş ifadesi ortadan kaldırılmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Bayram ikramiyelerini en az birer maaş olarak talep ediyoruz.”

Basın açıklamasına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile siyasi partilerin belediye başkan adayları, il ve merkez ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.