Antalya’da devam eden 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open) da Çorum Öncüspor kulübünden Tugay Yolal Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele eden rakibini yenerek şampiyonluğu kazandı.

60 ülkeden 1900 sporcunun mücadele ettiği 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında Tatemi’ye çıkan Tugay Yolal zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele eden rakibini nefes kesen mücadele sonunda yenerek sıkletinde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Tekvando Antrenörü İlhan Aşkın Yıldızlar kategorisinde boya göre yapılan turnuvada 180 boy üzeri kategorisinde mücadele eden Tugay Yolal’ın bu başarısının Çorum tekvandosunun gelecek adına son derece umut verici olduğunu söyledi. Başlatılan yeniden yapılanma ve Çorum tekvandosunun özlenen eski günlere ulaşması adına bu başarının bir başlangıç olacağını belirten Aşkın ‘Bu başarılı tüm Çorum antrenörleri olarak birlikte yapacağız. Bu noktada Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın destekleri çok önemli.

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Final maçının ardından arayarak bizleri tebrik etti. Çorum’un dinamiklerini spora olan desteğini amatör sporada yönlendirdiğimiz zaman bu başarılar artarak devam edecektir. Bu başarının tüm Çoruma hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

Turnuvada Çorumlu diğer iki sporcunun mücadelesi devam ediyor.