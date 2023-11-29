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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kendisine hediye gönderen ve Çorum'a davet eden Fenerbahçe taraftarı Emir Ayyıldız'la görüşerek, teşekkür etti, imzaladığı Fenerbahçe formasını gönderdi.

Çorum Doğa Koleji'nde okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Emir Ayyıldız, çok sevdiği Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç için üç boyutlu yazıcıyla, üzerinde Fenerbahçe logosu ile Ali Koç'un adı bulunan isimlik yaptı.

Çorum Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi de olan A Metal sahibi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ziya Ayyıldız, Çorum Fenerbahçeliler Derneği'nin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'la görüştüğü ziyarette, oğlu Emir'in hediyesini Başkan Koç'a takdim etti. Baba Ayyıldız, oğlu Emir'in Ali Koç için hazırladığı videoyu da kendisine izletti.

Küçük Emir'in, "Sayın Başkanımız Ali Koç sizi çok seviyoruz. Gözlerinizin renginin ulu önder Atatürk'ten farkı yok. Bu yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını bildiğimiz için kupayı Çorum'da da bekliyoruz. Size bu hediyeyi armağan ediyorum" sözleri karşısında Başkan Ali Koç'un duygulandığı görüldü.

Hediyeyi alan Ali Koç, Emir'e teşekkür etmek için Ziya Ayyıldız'dan oğlunu görüntülü aramasını istedi. Çorum Doğa Koleji Müdürü Burçin Alben'in telefonundan Emir ile görüşen Ali Koç, hediyesi ve dile getirdikleri için Emir'e teşekkür etti. Bir süre Emir ve okul Müdürü Alben ile sohbet eden Ali Koç, Çorum'a selam gönderdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, ayrıca Emir ve ağabeyine imzalı Fenerbahçe forması gönderdi. Emir'in babası Ziya Ayyıldız, oğluna büyük bir sürpriz yapan Başkan Ali Koç'a teşekkür ederek, "Oğlum Emir, tıpkı ağabeyi Akın gibi Fenerbahçe'yi ve Başkanımız Ali Koç'u çok seviyor. Emir, Başkanımız Ali Koç'u ziyaretimizi öğrenince böyle bir şey yapmak istediğini söyledi. Hem beni hem de Başkanımızı çok duygulandırdı. Başkanımız Ali Koç'un hassasiyeti de çocuklara ne kadar değer verdiğini gösterdi. Telefonda yaklaşık 5 dakika sohbet ettiler. Oğlum için unutulmaz bir hatıra olacak." dedi.