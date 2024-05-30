Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ilk taksiti için ödeme süresi 31 Mayıs Cuma günü bitiyor.

Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak, işyeri çevre temizlik ve ilan reklam vergileri 1. taksiti son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Mükelleflerimizin cezai işlemle karşılaşması için emlak vergilerini ve işyerlerine ait çevre temizlik vergisi ile ilan reklam vergilerini en geç 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir” dedi.

Başkan Yardımcısı Çöplü, ödemelerin www.corum.bel.tr internet sayfası üzerinden, Belediye veznelerinden, fatura ödeme merkezlerinden ve PTT şubelerinden de yapılabileceğini hatırlattı.