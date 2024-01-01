Deneyim Koleji tarafından düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan öğrencilerle bir araya geldi.

Sohbette İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan öğrencilere mesleği hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Pehlivan, Türk aile yapısı ve Türk gençliğinin önemini anlatarak, uyuşturucu, alkol, silahlı-silahsız mafya hareketleri ve terörden uzak durmalarını ve devlete güven duymalarını söyledi.

Program sonunda Deneyim Koleji Kurucusu Mustafa Şimşek, katkılarından dolayı Pehlivan’a teşekkür ederek, tablo hediye etti.