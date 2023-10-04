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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 27 Eylül – 04 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar yapıldı.

Uygulamalar ile şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 1.566 şahsa GBT kontrolü yapıldı.

Uygulamada haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalanırken, 4 adet ateşli silah (4 ruhsatsız tabanca), 39 adet fişek, 4 adet kesici-delici alet, 8 adet extacy hap, 5 adet sentetik ecza maddesi ve 4,27 gr esrar maddesi ele geçirildi.

172 aracın kontrol edildiği uygulamada 6 araca 85 bin lira para cezası uygulandı.

Vatandaşın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.