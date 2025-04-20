Waterfresh Su Arıtma Sistemleri şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Emrah Mutlu, Gülşah Pergel ile hayatını birleştirdi.

Dün Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine Şahin ve Pergel ailelerinin yanısıra çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken nikah şahitliklerini ise Ertuğrul Mutlu, Mikail Güngör, Gökhan Pergel ve Zeynep Pergel yaptı.

Genç çiftin aileleri Tülay-Alparslan Şahin ile Fatma-Cevat Pergel, düğün merasimlerine katılan misafirlere teşekkür etti.

Hakimiyet, Emrah-Gülşah çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.