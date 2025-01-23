İki sezon Çorum FK forması giyen Emre Öztürk ligin ikinci yarısı için Arnavutköy Belediyespor ile anlaştı.

Kayseri Erciyesspor alt yapısında başlayan ve aynı kulüpte profesyonel olduktan sonra Manisaspor, Sivasspor, Elazığspor, Afyonspor, İnegölspor, Boluspor,’un ardından 21-23 sezonlarında iki yıl kırmızı siyahlı takım forması giydi. Ayrıldıktan sonra Vanspor ve Küçükçekmece Sinopspor formasını giyldikten sonra sezo içerisinde ayrılan Emre Öztürk ligin ikinci yarısı için Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor takımı ile anlaştı.