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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı 28. Dönem Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, son günlerde hemen hemen her kalemde artan fiyatlara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak; "En az 5 yıl boyunca artık hiçbir şeye zam yapılmamalı." dedi

Aşıla; "Bu halk, zaten yapacağı fedâkârlıkları fazlasıyla yaptı. Artık bu halka bir iyilik yapma, halkın yüzünü güldürme sırası hükümette. En az 5 yıl boyunca artık hiçbir şeye zam yapılmamalı. Maaşlar iyileştirilmeli. Halkın yüzü güldürülmeli." ifadelerini kullandı