Alacagücüspor Antrenörü Osman Seçgin sezon başı hedeflerine bir bir ulaştıklarını şimdi de son hedefleri olan baraj maçını kazanarak Alaca’yı Bölgesel Amatör Ligde temsil etmek kaldığını söyledi.

Seçgin, yenikurulun bir kulüp olmalarına kaşın kısa sürede önemli başarılar imza attıklarını bunu da birlikte karar vererek ortak akıl ile ulaştıklarını belirten Seçgin ‘ Kurulduğumuz günden bugüne her zaman hedefimiz en üste bitirmekti. Bu sezon başında da şampiyonluk hedefli bi takım kurmaya karar verdik, ince eledik sık dokuduk mevkisel olarak en iyi sporcularla yolumuzu birleştirmeye çalıştık. Sonuç olarak iyi bi takım kurarak 2. Amatörün geç bitmesinden dolayı kısa sürede hazırlandık o kısa süre hazırlık döneminin verdiği negatifliği sezonun ilk yarısında yaşadık. Ancak 2. Devre 7 de 7 yaptık ve sezonu tüm zorluklara rağmen şampiyon tamamladık. Sezon içerisinde gece gündüz ciddi zorluklarla uğraştık evimizden ailemizden fedakarlık yaptık hem oyuncu grubumuz hem yönetim hem de şahsım olarak bu işi güzel sonuçlandırdık.

Her hafta maç maç gittik zorlandığımız maçlar oldu ama hepsinin üstesinden geldik hiç bir zaman olaya genel olarak bakmadık her hafta tamamen o maça odaklandık bir sonraki haftaları düşünmedik. Her maç bizim için final maçıydı ve bu güne 14 final maçı oynayarak geldik ve mutlu sona ulaştık Bizim tek hedefimiz bu ligde şampiyon olmak değildi bizim asıl hedefimiz baraj maçını kazanmak ne kadar Mimar Sinanspor kaliteli iyi futbolculardan kurulu da olsa bizim bir hedefimiz var ve bu baraj maçını kazanmak nasipte varsa oda olacak buna inanıyoruz. Bunu başarabilecek gücümüz ve kadromuz mevcut bu maçta tüm Alaca halkını stadyuma davet ediyorum bu başarı hepimizin Bu büyük maratonda bizden desteğini esirgemeyen Zeki Gül başkanıma, Kadir Bayat başkanıma Mustafa Tosuncu başkanıma yönetim kuruluna, Belediye Başkanımız Şerif Arslan’a büyük fedakarlık gösteren oyuncu grubuma ve bu başarıda her zaman arkamda duran beni destekleyen eşim ve küçük oğlum Pars’a teşekkürlerimi sunuyorum sağolun varolun. Baraj maçına tüm Alaca halkını, tüm siyasi parti liderlerini, idari amirlerimizi yanımızda olmaları konusunda desteğe davet ediyorum’ dedi.