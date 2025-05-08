Kulüplü Genç erkekler Voleybol yrı grup birinciliğinde heyecan bugün Sivas’ta başlıyor.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ilk maçında bugün saat 18’de Giresunspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Spor Salonu’nda oynanacak yarı final grup birinciliğinde ilk maçta saat 16’da Tokat Gençlikspor ile Tokat Elik Voleybol takımları karşılaşacak.

Bu maçın ardından saat 18’de ise Sungurlu Belediyespor ise Giresunspor takımları karşılaşacak. Sungurlu Belediyespor ikinci maçında saat 14’de Tokat Gençlikspor takımı ile karşılaşırken son maçında ise saat 11’de Kayseri Elit Voleybol takımı ile karşılaşacak.

Bu maçlar sonunda grup birincisi olan takım dört takımın mücadele edeceği Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.