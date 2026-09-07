Arca Çorum FK Süper Ligin en değerli altıncı takımı oldu. 1. Transfor döneminin tamamlanmasının ardından Süper Ligdeki takımların kadro değerleri belli oldu. Süper Ligde bu sezonki harcaması 12.86 milyon eura ile Galatasaray ilk sırada yer alırken sarı kırmızılı takımın toplam piyasa değeri ise 411.60 milyon euroya yükseldi.

Fenerbahce bu yılki harcaması 9.75 milyon euro ve toplam piyase değeri 282.70 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş kulübü 8.60 milyon euro bu sezon harcaması 266.60 milyon ise toplam piyasa değeri ile üçüncü sırada.

Trabzonspor 6.19 milyon euro ile bu yılki harcaması 185.80 milyon euro toplam değeri ile dördüncü sırada yer alırken Başxakşehir takımı ise bu yılki 2.60 milyon euro bu yıl harcaması 75.50 milyon toplam kadro değeri ile beşinci sırada yer aldı.

Bu sezon ilk kez Süper Ligde mücadele eden Çorum FK ise 2.36 milyon harcaması ve toplam 67.25 piyasa değeri ile Süper Ligin en değerli altıncı kulubü oldu. Kırmızı Siyahlı takımı 2,31 milyon euro yıllık harcama ve 60.10 milyon toplam piyasa değeri ile yedinci Samsunspor 50.88 milyon piyasa değeri ile sekizinci Rizespor ise 48 milyon euro ile dokuzuncu sırada yer alıyor.