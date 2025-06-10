Bu sezon 20 takımın mücadele edeceği 1. lig'in en eski kulübü İstanbulspor.

Ligdeki en genç kulüp ise Arca Çorum FK. Sarı-Siyahlı kulüp, 1926 yılında kurulmuş ve hep aynı isimle liglerde yer almış.

Çorum Belediyespor ve Yeni Çorumspor'un devamı olan Çorum FK ise 2019 yılından beri bu isimle mücadele ediyor.

İstanbulspor'u eski kulüpler bazında Bodrumpsor (1931) ile Ümraniyespor (1938) takip ederken, Manisa FK, Adana Demirspor ve Sarıyerspor da 1940 tarihiyle dikkat çekiyorlar. 2016 yılında kurulan Iğdır FK ise Arca Çorum FK'nın ardından en genç ikinci kulüp. Bu iki takımı takiben ise 2005 yılında kurulan Erzurum FK, geliyor. Lig'de mücadele edecek olan diğer kulüplerin kuruluş tarihleri ise şöyle:Sivasspor (1967) Amedspor (1972) Bandırmaspor (1965) Hatayspor (1967) Boluspor (1965) Sakaryaspor (1965) Vanspor (1982) Serik Belediyespor (1955) Esenler Erokspor (1959) Pendikspor ( 1950Ankara Keçiörengücü ( 1945) Manisa FK (1994)