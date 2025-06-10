İskilip Belediyespor’un milli güreşcisi Özdenur Özmez U 17 Avrupa Şampiyonası için Üsküp’te. Geçtiğimiz yılda U 17 ve U 20 Avrupa Güreş Şampiyonalarında milli mayoyu giyen ve madalyalar kazanan Özdenur Özmez bu yılda milli mayoyu giymeye hak kazandı.

Makedonya’nın Üsküp şehrinde dün başlayan ve 15 Haziran pazar günü serbest stil müsabakaları ile sona erecek U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında mücadele eden kadın milli takımı Üsküp’e gitti. Kafilede Teknik Sorumlu Fatih Kobal antrenörler Murhan Özel, Sedat Altıntaş, Yasin Akkan ve masöz Songül Karadeniz ile birlikte 40 kiloda Zehra Özdemir, 43 kiloda Emine Beyza Barışkan, 46 kiloda Latife Sude Şahin 49 kiloda Ecrin Salık, 53 kiloda Fatma Yılmaz 57 kiloda Aslı Köle, 61 kiloda İskilip Belediyespor’un milli güreşcisi Özdenur Özmez 65 kiloda Kıymet Rumeysa Tezcan, 69 kiloda Zeynep Sucu ve 73 kiloda ise Eylem Engin madalya mücadelesi verecekler.