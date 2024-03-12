Çorum İl Müftülüğü Enderun Usulü Teravih Namazı geleneğini bu Ramazan’da da devam ettiriyor.

Enderun Usulü Teravih Namazı ilk olarak Abdi Bey Camii’nde kılındı.

Abdi Bey Camiinde Cumhur Müezzinliği eşliğinde kılınan Enderun Usulü Teravih Namazına vatandaşların ilgisi yüksek oldu.

Enderun Usulü Teravih Namazı, yatsı ve vitir namazı ile birlikte teravihin her 4 rekatında farklı olmak üzere 7 çeşit makamda 5 din görevlisi tarafından kıldırılıyor.

Hicaz, Saba, Acemaşiran, Uşşak, Nihavent, Rast ve Evc makamlarının ilahilerle uygulandığı Osmanlı geleneği Enderun teravihinin kılınacağı camiler ise şunlar:

“18 Mart 2024 Pazartesi Fatih Sultan Mehmet Camii, 20 Mart 2024 Çarşamba Buhara Camii, 25 Mart 2024 Pazartesi Hz. İbrahim Camii, 27 Mart 2024 Çarşamba Ölçek Camii, 1 Nisan 2024 Pazartesi Orta Kapaklı Hz. Ebubekir Camii, 8 Nisan 2024 Pazartesi Akşemsettin Camii.”