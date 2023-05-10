FATİH BATTAR

Eşref Hoca Caddesi ve Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde asayiş ve güvenlik uygulamalarına katılan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da artan asayiş olaylarından sonra vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda güvenlik uygulamalarını artırdıklarını belirterek; “Endişeye mahal yok. Emniyetimiz konuyu takip ediyor. Gerekirse asayiş ve güvenlik uygulamalarımızı üç katına çıkarırız. Biz ilimizin emniyetini ve güvenliğini daha üst seviyelere taşıma noktasında kararlı ve azimliyiz.” dedi

Çorum’da artan asayiş olaylarından sonra ekipler gece-gündüz asayiş uygulamaları başlattı.

Dün şehrin muhtelif yerlerinde eş zamanlı olarak asayiş ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş, Terörle Mücadele, Trafik Şube, Narkotim ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamalarına bizzat Vali Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlar tek tek kontrol edildi. Uygulamada bazı araçlarda tüfek ve silah ele geçilirken, araç sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

İLİMİZ TÜRKİYE’DE EN HUZURLU, EN GÜVENİLİR İLLERİNDEN BİRİSİ’

Asayiş ve güvenlik uygulaması ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Çiftçi; “Çorum’da huzur ve güvenliğin daha üst seviyede sağlanması emniyet ve asayişin tesis edilmesi konusunda muhtelif yerlerde asayiş ve güvenlik uygulamalarına devem ediyoruz. Ana caddelerin yanı sıra ara sokaklarda, umumi açık yerler olan park ve bahçelerde de uygulamalarımız devam ediyor. Daha huzurlu ve yaşanabilir bir kent için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu uygulamalarımız yıllardır devam ediyordu ancak vatandaşlarımızdan son zamanlarda gelen talepler doğrultusunda uygulamalarımızı artırma kararı aldık. Suç işlemeye meyilli olanlar polislerin nereden çıkacağını kestiremeyecek. Zaman zaman asayiş olaylarında artış olabiliyor. İlimiz yine Türkiye’de en huzurlu, en güvenilir illerinden birisi. Emniyet ekiplerimiz bunları yakından takip ediyor.” ifadelerini kullandı

‘ÇORUM’DA ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ’

Son olarak narkotik suçlarla mücadele konusunda Çorum’un iyi bir noktada olduğunu anlatan Vali Çiftçi; “Türkiye sıralamasında ilimiz narkotikte 56.sırada. Bizden daha iyi durumda 25 il var. Zehir tacirlerine Çorum’da geçit vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu