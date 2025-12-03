Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi sürecinde belge almaya hak kazanan okullara etiketleri verildi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından nisan ayında başlatılan program kapsamında yapılan değerlendirmelerde Çorum’da toplam 16 okul Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende, enerji verimliliği, sürdürülebilir yaşam bilinci ve kaynakların doğru kullanımına yönelik çalışmalar yürüten okullara belgeleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar törende yaptığı konuşmada, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir çevre bilincinin okullarda yaygınlaşmasının önemine vurgu yaparak belge alan okul yöneticilerini tebrik etti ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. (Haber Merkezi)