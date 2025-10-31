Enerji Kentleri Birliği’nin 2025 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Anitta Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Vali Ali Çalgan, Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Enerji Kentleri Birliği’ne bağlı il, ilçe ve belde belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Enerji Kentleri Birliği Danışma Kurulu Üyesi Faruk Telemcioğlu, “Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Fırsatları” konulu bir sunum yaptı. Ardından Danışma Kurulu Üyesi Kemal Akpınar, “Jeotermal Isı Pompası ve Seracılık Uygulamaları” üzerine bilgiler paylaştı.

Günün diğer oturumlarında, TEMSAN İş Geliştirme ve Pazarlama Daire Başkanı Murat Altınordu “Yerel Yönetimlerde HES Uygulamaları” ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’ndan Korkmaz Gül “Yerel Yönetimlerde Enerji Dönüşümü” konulu panellerle katılımcılara hitap etti.