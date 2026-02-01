Çorum Valisi Ali Çalgan, gazetemizin 36.kuruluş yılı nedeniyle tebrik mesajı yayınladı.

Vali Ali Çalgan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İlimizin yazılı basınında uzun yıllardır sorumluluk bilinciyle görev yapan, basın ahlakı ve meslek ilkelerine bağlı kalarak kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendiren Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Yerel basına sağladığı katkılar ve kamuoyunun sesi olma misyonuyla önemli bir görevi başarıyla yerine getiren gazetenin tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.”