Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT de yayınlanan “60 Dakika” programının canlı yayın konuğu oldu. Enerji maliyetlerinden dolayı rekabetçi pazarda zorlandıklarını belirten Çenesiz, “Sürekli büyüyen ihracatımızın rekabetçi piyasada pazar kaybı yaşamaması için yüksek enerji kullanan sektörlerde özel bir doğalgaz tarifesi uygulanmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Zeynep Özyol’un sunduğu programda seçimlerin ülkeye hayırlı olması dileklerini iletti.

Yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ve 28. Dönem’de TBMM’de görev yapacak milletvekillerini de tebrik eden Çenesiz, seçimlerin yasama ve yürütme açısından siyasi uyumsuzluk riski içermeyecek şekilde sonuçlandığını söyledi.

SEKTÖR’ÜN İHRACATI İLK 5 AY’DA GEÇEN SENEYE GÖRE % 30 AZALDI

Seramik sektörünün ihracatının 2023 yılının ilk 5 ayında istedikleri şekilde gelişmediğini ifade eden Çenesiz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İlk 5 ayda ihracatımız geçmiş yılın ilk 5 ayına göre % 30 azaldı. Bu çok arzulamadığımız bir durum. Bu durumun çeşitli sebepleri var. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanma. Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin Türk seramiğine karşı anti damping soruşturmasının tüm savunmalarımıza rağmen lehimize olumsuz sonuçlanması ve haksız bir şekilde Türk karo seramiğine damping vergisi uygulanma kararı diyebiliriz. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında ihracatımızın tekrar toparlayacağına inanıyoruz. Seramik sektörü enerji yoğunlu bir sektör. Dinamiklerimiz enerji fiyatları ile çok ilintili.”

ENERJİ MALİYETLERİ REKABETÇİ PAZARDA BİZİ ZORLUYOR

Başta doğalgaz olmak üzere artan üretim maliyetleri ve Türkiye’de doğalgaz fiyatının konutlarda AB’ye göre daha düşük olmasına rağmen, sanayi fiyatında AB’den daha yüksek seviyelerde olduğunu, seramik üreticisi bazı ülkelerde doğalgaz fiyatlarının Türkiye’ye göre çok daha düşük olduğunu, özellikle de İspanya ve İtalya gibi ülkelerde seramik üreticilerinin desteklendiğinin altını çizen Çenesiz, sürekli büyüyen ihracatlarının rekabetçi piyasada pazar kaybı yaşamaması için yüksek enerji kullanan sektörlerde özel bir doğalgaz tarifesi uygulanması beklentilerini dile getirdi.

‘HAMMADDE TEDARİKİNDE SIKINTI ÇEKİYORUZ’

Çenesiz, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan dolayı seramik sektörünün Ukrayna’dan temin edilen kil hammadde tedarikinde sıkıntı çektiğini de aktardı.

Seramik sektöründe büyüme ve yatırımların devam etmesi ve bu kapasite artışları ile birlikte Ukrayna’nın hammadde tedarik edememesinden kaynaklı sıkıntılar yaşandığını ifade eden Çenesiz, bir diğer sıkıntının ise hammadde talebinde artış olduğunu kaydetti.

‘HAMMADDE SAHALARININ GELİŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ ÇÖZÜM BEKLİYORUZ’

İthal hammaddede yaşanabilecek sıkıntıya rağmen Şile’de bulunan yerli hammadde sınırlarının kullanılamamasının bölgedeki çok ciddi rezervin hammadde üreticileri tarafından seramik üreticilerine arz edilememesine sebep olduğunu vurgulayan Çenesiz, “Bu yüzden seramik üreticileri yerli hammaddeye yeterince ulaşamamaktadır. Ukrayna’nın hammadde tedarik edemeyecek olmasından dolayı bu rezervin önemi ortaya çıkmıştır. Türk üreticilerin ihtiyacı olan kilin daha fazlasını üreterek hammadde ihracatı ile Ukrayna’nın talebi karşılayamadığı pazarlara katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Rezerv olarak yeterli olan hammadde sahalarının alanının geliştirilmesi ile ilgili Orman Bakanlığımız’dan çözüm bekliyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)