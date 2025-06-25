Geçtiğimiz ay çıkan yangında evlerini kaybeden görme engelli çift Gazi Koç ve 4 aylık hamile eşi Bahar Akçay, hayırsever bir vatandaşın desteğiyle yeni bir eve kavuştu. Ancak yeni yaşam alanlarının hem bakıma hem de temel eşyalara ihtiyacı var.

Yangında tüm eşyalarını kaybeden çift, zorlu geçen günlerin ardından bir umut ışığı buldu.

Kale Mahallesi Eti 9. Sokak No: 5/53 adresindeki yeni evlerine taşınan Koç ve Akçay çifti, şimdi hayata yeniden tutunmak için yardım severlerin desteğini bekliyor.

Görme engelli çiftin acil olarak beyaz eşya, mobilya, mutfak gereçleri ve temel yaşam malzemelerine ihtiyacı bulunuyor.

Ayrıca evin bazı bölümlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılması gerekiyor.

Hayırsever vatandaşlar, bu zorlu süreçte Gazi Koç ve Bahar Akçay’a destek olmak isterlerse 0507 761 19 10 numaralı hat sahibi ile iletişime geçebilir ya da yerel yardım kuruluşları aracılığı ile katkıda bulunabilirler.