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İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Çorum’da engelli istihdamında farkındalık oluşturan ve engelli istihdamına katkı sağlayan iş yerlerini ziyaret etti.

Türkiye İş Kurumu tarafından finanse edilerek kendi iş yerini açan Özgür Örten’e ait iş yerini ziyaret eden İŞKUR heyeti başarılar diledi.

İş Kulübü projesi kapsamında İŞKUR’da yapılan etkinlikte ‘özgeçmiş hazırlama, iş arama becerileri ve mülakat teknikleri’ eğitimleri verilen engelli iş arayanların Kalaycıoğlu Gıda firması ile iş görüşmelerine katılmaları sağlandı.

Görüşme sonrasında işveren tarafından mülakat başarılı olan engelli iş arayanlar işe başlatıldı.

Çorum’da 4857 sayılı iş kanunun 30. maddesi kapsamında 3 engelli istihdamı zorunluluğu bulunmasına rağmen kontenjan fazlası olarak 5 engelli işçi daha istidam eden iş yerlerinden Armor Isıyı ziyaret eden İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu,

firma yetkililerine teşekkür belgesi takdim ederken iş yerinde çalışan engelli işçilere ise hediye verdi.