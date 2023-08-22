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Çorum’da Hakan Öner isimli bir vatandaş, engelliler için kullanılan kartı olmasına rağmen, engelli otoparkına aracını çektiği için polisin ceza yazmasına isyan etti.

Aracın içinde engelli kartı olduğunu ama polisin engelli otoparkında aracını gördüğü için 4 defa ceza kesildiğini belirten Öner, haksız yere yediği cezalarının iptal edilmesini yada bundan sonra araca ceza yazmamalarını istedi.

Polisin cezayı araba içinden kestiğini, aracın ön camında yer alan engelli kartına bile bakmadığını öne süren Öner; “ Çocuğumun beyninde tümör var. Onun tedavisiyle uğraşıyorum. Yeri geliyor ilacımı alamıyorum. Üstüne bir de bu haksız cezalarla uğraşıyorum. Polis cezayı arabanın içinde yazıp geçiyor. Arabanın önündeki engelli kartının görmeden ceza yazıyorlar. Gazi Caddesi’nde engelli parkına araç koyduğum için 4 defa ceza yedim. Şubat ayında 436 lira ceza yazılırken, daha sonra üç defa 872 lira ceza kestiler. Engelli kartım olmasına rağmen haksız yere ceza yiyorum. Cezalarımın iptal edilmesini olmuyorsa da en azından bir daha ceza yazarken, engelli kartıma bakmalarını istiyorum.” dedi.