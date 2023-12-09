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Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayırseverler tarafından satın alınan akülü sandalye yürüme ve konuşma engelli Murat Kan’a teslim edildi.

Aracını alan Murat Kan ve ailesi büyük sevinç yaşadı.

Çorum'un Sungurlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan yürüme ve konuşma engelli Murat Kan'ın tekerlekli sandalyesi olmadığını duyan hayırsever iş adamları harekete geçti.

Hayırsever iş adamları tarafından satın alınan tekerlekli sandalye Kan'a hediye edildi. Tekerlekli sandalye ile evden çıkan Murat Kan, büyük sevinç yaşadı.

Kampanyaya destek olan Hüsnü Güngör, "Engelli arabayı kardeşimize hediye eden şehrimizin esnaf ve işadamları, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun güzel şehrimizde yaşatıldığını bir kez daha gösterdiler. Yoksul öğrencilere kitap, kimsesiz yaşlı insanlara gıda yardımının sadece ramazan aylarında değil yılın her ayında ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi katkılarını sürdüren şehrimizin önde gelen işadamları engellileri de unutmadı. Murat Kan kardeşimiz artık tek başına sokaklarda arabasıyla gezecek" dedi.