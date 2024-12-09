3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Floor Curling Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamındaki turnuvaya 24 takım ve 60 sporcu katıldı.

Turnuvaya sporcular kadar aileleri ve öğretmenleri de büyük ilgi gösterdiler.

Üç kategoride yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler kategorisinde Yusuf Atabek ve Berat Demir’den oluşan takımı ile Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu birinci olurken İlhan Şen ve H. Yasin Aktaş’lı kadrosu ile Gazipaşa Ortaokulu ikinci oldu. İbrahim Türk ve Ege Ceylan’lı kadrosu ile İnkilap Ortaokulu üçüncülük kupasını aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Ayşegül Kayacı ve İpek Erbay’dan oluşan takım ile Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu birinci olurken Ayşenur Yılmazer ve Rukiye Gülen’den oluşan takımı ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci oldu.

Sefa Kekeç, Gülsena Aşkın’lı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise bu kategoride üçüncü oldu.

Karma kategorisinde ise Hümeyra Yılmaz ve Yağız İnce’den oluşan Necip Fazıl Kısakürek birinci olurken Zeynep Sarı ve Efe Muslu’lu kadrosu ile İnkilap Ortaokulu ikinci T. Berat Keleş ve Gizem Eren’den oluşan takımı ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncülük kupasının sahibi oldu. Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren takımlara kupaları verildi.

‘ÇORUM’DA FARKYARATIYORUZ’

Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Curling İl Temsilcisi Şeyda Zengin, curling branşında engelli bireylerin katılımıyla büyük bir fark yaratmaya başladıklarını belirtti. Zengin, açıklamasında şunları söyledi "Floor curling, engellilerin sporla buluşması için mükemmel bir platform. Bugün burada bir araya gelen sporcularımız, hem sporun hem de toplumsal farkındalığın gücünü bir kez daha gösterdi.

Curling branşındaki gelişmelerin devam etmesi ve daha fazla kişinin bu sporla tanışması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"Zengin, aynı zamanda turnuvaya katılım gösteren tüm sporculara teşekkür ederek, bu tür organizasyonların engellilerin toplumda daha fazla yer almasına katkı sağladığını vurguladı.

Etkinlik, engellilerin sporla olan ilişkisini güçlendirirken, farkındalık yaratma adına önemli bir adım oldu” dedi.