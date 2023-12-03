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Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, ‘Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada, “Yine vaatler verilecek, gönüller okşanacak. Bunlar yıllardır yapılıyor, ama değişen bir şey yok” dedi.

2021 yılı 3 Aralık’tan bu yana geçen bir yıl içerisinde siyasi partilerin birçoğunun engelli çalıştayları, sempozyumlar, paneller yaptıklarına değinen Faruk Cıdık,

“Lakin bunlardan elde edilen sonuç ne engellilerin işsizliğini azalttı, ne sağlık kurullarındaki aksaklıkları giderdi, ne de 2022 yılında evde bakım hizmetindeki olumsuzluklar halledildi. Özetle, engellilerin hiçbir derdine deva olunmadı. Taşıt alımında özel tüketim matrahının 450.000 TL ile sınırlandırılması ve daha sonra bir milyon dört bin liraya çıkarılması, bir iyileştirme göstergesi olsa da maalesef sınırlandırma kaldırılmamıştır. Bu günlerde ise engellilerin heyecanla bekledikleri bir konu, bunların hayati meselesidir. Bu da kamuya engelli personel ataması. İktidarın gelenekselleştirdiği bu atamalar 3 Aralık’ta yapılır hale geldi. Engellileri, ‘acaba kaç kişi atanacak’, ‘bize de çıkar mı’ heyecanı sardı. Ümit ederiz ki, yoksulluğun pençesinde kıvranan engelli işsizlerimize, şans bu defa yardım eder” dedi.

Prof. Dr. Merhum Erbakan’ın Başbakanı olduğu 54. Hükümet döneminde Engelliler ile ilgili Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan kanun hükmündeki kararnameye de değinen Faruk Cıdık, “06.06.1997 tarihli 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. Maddesinde ‘Kamuya açık sosyal, kültürel ve sportif tesis ve alanlar ile kitle iletişim ve ulaşım araçlarından özürlülerin faydalanmasını sağlayıcı tedbirleri araştırmak, değerlendirmek ve teklifler hazırlamak’ denerek engellilerin kamuya açık alanlarda yaşamlarının kolaylaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması yasal olarak düzenlenmiş ve bu görev ilgili kamu birimlerine verilmiştir” hatırlatmasını yaparak, 25 yıldır engelliler konusunda ciddi adımlar atılmadığını kaydetti.

Türkiye’deki engelli oranının %13, engelli sayısının ise 9 milyon civarında olduğunu hatırlatan Faruk Cıdık, “İktidar, sosyal devlet anlayışını çağın gereklerine uygun, engellilerin argümanlarını dikkate alarak ve önceleyerek uygulamalıdır. Bir de 54. Hükümetin Başbakanı Merhum Erbakan’ın adil düzen sisteminin içinde siyasi literatüre kazandırdığı ve iktidarda kaldığı müddetçe de uyguladığı garson devlet ve kerim devlet anlayışı var. Bunların uygulanması halinde engellilerin birçok sorununun çözülmesine katkı sağlar” şeklinde belirtti.