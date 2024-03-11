Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı etkinlikler yapacağını söyledi.

“‘Engelsiz bir şehir hayal ediyorum” diyen Burhan Sönmez, “Engelli vatandaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız için engelsiz bir Çorum olmasını istiyorum. Kanayan yaralarımızı birlikte sarıp düğünlerde birlikte eğlenip, özel günlerimizi birlikte güzelleştirip doğum günlerimizi birlikte kutlayıp sizinle gülüp sizinle ağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Çorum’daki tüm park ve mesire alanlarında insanların aileleriyle birlikte huzurlu bir şekilde vakit geçirmeleri için Belediye’nin imkanlarını seferber edeceğini ifade eden Sönmez, “Çorum’daki tüm park ve mesire alanlarında ailelerimizle birlikte günün 24 saati huzurlu ve güvenli bir şekilde eğlenebilmeniz için belediyenin imkânlarını seferber edeceğim. Gerekli tedbirleri alacağım ve 24 saat güvenlik hizmeti verdireceğim” dedi.