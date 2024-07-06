Çorum Engelsiz Yaşam Derneği, Samsun Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine günübirlik gezi düzenledi.

Gezi ile ilgili bilgi veren Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak,

“Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Samsun Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine yaptığımız günübirlik gezimizin gerçekleşmesini sağlayan, yolculuk imkanını karşılayan Çorum Belediyesine ve tesis imkanlarından yararlanmamızı ve öğle yemeği yememizi sağlayan Samsun Büyük Şehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Derneğimiz üyesi olan engelli ve refakatçılarından oluşan 40 kişinin katılımını ile birlikte, yarısının çocuklardan oluşan katılımcıların, gönüllerince eğlenmesini ve engelli havuzundan yararlanmasını sağladık. Her geçen gün büyüyen ve üye sayısı artan derneğimizin aktivitesi artarak devam etmektedir. Bugün itibarı ile 122 üyemiz olmasına rağmen, etkin ve muhataplarımıza önerdiğimiz çözüm önerisi taşıyan raporlar ile diğer engelli derneklerine örnek olmaktayız.

Umudumuz, derneğimizin muhatapları tarafından dikkate alınması ve Çorum Kent Konseyi Engelli Komisyonu tarafından dikkate alınmasıdır. Engellilerin yaşam koşullarını ve yaşadıkları toplumla uyumları böyle sağlanabilecektir. Evinden dışarı çıkmayan ve çıkamayan engellilere ve engelli yakınlarına ulaşmak temel hedefimizdir. Önceliğimiz muhtaç durumdaki engelli ve yakınlarıdır. Siz hayır sahipleri: bu hayır kervanında katkınız olmasını istiyorsanız, bizimle irtibata geçin ve biz sizin yardımlarınıza köprü olalım. İhtiyaç sahibi engelli ve engelli yakınlarınıza yardımlarınızın ulaşmasını sağlayalım” dedi.