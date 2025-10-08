AHGAZ açıklamasına göre bağlı ortaklığı Enerya Kapadokya'daki 3 beldeye yönelik doğal gaz dağıtım lisansının genişletilmesine ilişkin EPDK kararı onaylandı.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ), Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle önemli bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.

Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı olan Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş.'nin lisans alanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla genişletildi.

Niğde ve Nevşehir'de Yeni Bölgelere Hizmet

Gelen talepler üzerine harekete geçen Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu, Niğde ili Gümüşler, Nevşehir ili Kalaba ve Türkeli beldelerinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesi için EPDK'ya başvuruda bulunmuştu.

7 Ekim 2025 (Bugün) itibarıyla şirkete ulaşan bilgiye göre söz konusu başvuru 13830 sayılı EPDK Kararı ile onaylandı. Bu kararla birlikte, adı geçen beldeler de doğal gaz arzı sağlanan bölgeler arasına katılarak bölgenin enerji altyapısı güçlendirilecek.

Daha önce 22 Eylül 2025 tarihinde konuyla ilgili ilk açıklama yapılmıştı. Şirket, lisans genişlemesinin bölge sakinlerinin doğal gaza erişimini kolaylaştıracağını ve enerji dağıtım ağını daha da güçlendireceğini belirtti.