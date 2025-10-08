Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Sube Başkanı Galip Deniz, DEM Parti'nin Grup Toplantısı'nda “Apo” sloganları atılmasına tepki gösterdi.

"PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atması, şehitlerimizin aziz hatırasına, milletimizin birliğine ve devletimizin temel değerlerine yapılmış ağır bir saygısızlıktır" diyen Galip Deniz, "Biji Serok Apo" şeklinde atılan sloganların terör örgütü liderini övücü nitelikte olup, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesi kapsamında terör örgütü propagandası suçunun unsurlarını barındırdığını söyledi.

Bu olayın TBMM çatısı altında gerçekleşmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayan Deniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehit kanıyla var olan bu yüce çatı altında, terör örgütünü yücelten ifadelerin yer bulması, milli vicdanda derin bir yara açmıştır.

Bizler, aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanın her karışına sahip çıkan, gazilik onurunu taşıyan, terörle mücadelede canını ortaya koymuş kahramanlarımızın sesi olarak,bu olayı şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

Yargıya ve yetkili makamlara çağrımız, bu olay, açık biçimde kamu düzenini ve devletin bütünlüğünü hedef alan bir propagandadır.

Bu nedenle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı derhal resen soruşturma başlatmaya, TBMM Başkanlığı’nı, meclis çatısı altındaki bu eylemlerle ilgili disiplin işlemi ve yaptırım uygulamaya, Adalet Bakanlığı’nı, hukukun gereğini yerine getirmeye, tüm siyasi partileri, teröre karşı ortak bir duruş sergilemeye çağırıyoruz.

Şehitlerimizin kanı üzerinden siyaset yapan, terörü meşrulaştırmaya çalışan her kim olursa olsun, karşısında aziz milletimizi ve vatan sevdalılarını bulacaktır.

Hiçbir güç, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü ve şehitlerimizin hatırasını gölgeleyemeyecektir."