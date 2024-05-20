Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı Çitli Şehit Dursun Demirkol Okulu’nu ziyaret ederek hem öğrencilerle sohbet etti hemde onlarla maç yaptı.

Okul Müdür Yardımcısı Fatih Yaman ve beraberinde Vefaspor kulübü antrenörü Aydın Çomak ile birlikte davete icabet eden Ferhat Arıcı sınıfta öğrencilerle bir sohbet yaptı.

Bu sohbete sporun faydaları hakkında bilgiler veren Ferhat Arıcı daha sonra okul bahçesinde onlarla futbol maçı yaptı.

Bu maç sonunda ise öğrencilere forma ve top hediye eden Ferpat Arıcı’ya Okul Müdürü Abdulselam Eker teşekkür etti.

Eker bedenen ve ruhen sağlıklı güçlü nesiller yetiştirmek adına çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek katılımları nedeni ile herkese teşekkür etti.