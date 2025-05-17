Çorum Halk Eğitimi Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye’den Hayatboyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği, Bulgaristan’dan Contemporary Pleven Media Foundation ve Çek Cumhuriyetinden Europe for You, z.s.’nin ortağı oldukları “Yaşlılar İçin Gelişmiş Dijital Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyonla Mücadele” Erasmus+ projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Çorum’a gelen proje ortakları gazetemizi ziyaret ederek, dijital medya hakkında bilgiler aldılar.

50 yaş üzeri bireylerin dijital medya okuryazarlığını geliştirmeyi ve dijital ortamda karşılaştıkları dezenformasyonla başa çıkma becerilerini artırmayı hedefleyen proje kapsamında düzenlenecek eğitim programları, atölyeler ve farkındalık kampanyaları aracılığıyla 600’den fazla kişiye ulaşılması planlanıyor.

Yaşlı bireylerin dijital dünyada daha bilinçli, güvenli ve aktif bireyler haline gelmelerini sağlamanın amaçlandığı projenin açılış toplantısı, 15 Mayıs 2025 tarihinde proje koordinatörü Çorum Halk Eğitimi Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Hayatboyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği Başkanı Ünal Yüce, İngilizce Öğretmeni Mecnun Karadağ, Contemporary Pleven Media Foundation’tan, Kremena Vateva,

Ivanka Vateva, Zlati Vatev, Europe for You, z.s.’den Jan Malata ve Pavel Houska gazetemizi ziyaret ettiler.

Contemporary Pleven Media Foundation ve Europe for You, z.s. temsilcileri ziyarette Çorum’daki basılı ve online gazeteler hakkında bilgi aldılar.

Proje ekibinde şu isimler bulunuyor:

Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık Efe, Hayatboyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği Başkanı ve AB Proje yazarı Ünal Yüce ile Mecnun Karadağ, Meltem Toker Köse, Yasin Yetim, Adem Aygün.